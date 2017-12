Danmark får sin første kvinde som Nato-ambassadør i 2018

Alt det står fast, efter at Udenrigsministeriets ambassadørrokade for 2018 er faldet på plads.

Der bliver rokeret på en række ambassadørposter i udetjenesten i september 2018. Der vil også ske skifte på en række chefposter på Asiatisk Plads i København, hvor Udenrigsministeriet har adresse.

Rokaden for 2018 har været en stor kabale at få lagt med godt 50 stillinger i spil, skriver ministeriet på sin hjemmeside.

Rokaderne betyder, at Udenrigsministeriets direktion per 1. januar 2019 for første gang vil bestå af flere kvinder end mænd.

Det sker med udnævnelsen af Trine Rask Thygesen som direktør for udviklingspolitik. Hun afløser Martin Bille Hermann. Han bliver Danmarks nye faste repræsentant ved FN i New York.

Danmarks nuværende faste repræsentant ved FN i New York er Ib Petersen. Han vender hjem som centerchef for Borgerservice og Kommunikation, der er Udenrigsministeriets primære kontaktpunkt for danske borgere i ind- og udland.

Ib Petersen afløser René Dinesen, som bliver ny ambassadør i Wien i stedet for Liselotte Kjærsgaard Plesner.

Carsten Søndergaard, der lige nu er ambassadør i Dublin, får den vigtige stilling som ambassadør i Moskva. Her afløser han Thomas Winkler, der fortsætter som ambassadør i canadiske Ottawa.