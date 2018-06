Danmark får medansvar for ny Nato-specialenhed

Aftalen forpligter Danmark til sammen med Belgien og Holland at opbygge et særligt mobilt specialoperationshovedkvarter, som kan indsættes, hvor der er behov for det.

- Det er noget, Nato har bedt os om at gøre, fordi man forventer, at vi i fremtidige konflikter i højere grad skal bruge specialoperationssoldater frem for store troppestyrker.

- Det nye hovedkvarter er helt i tråd med vores nye forsvarsforligs ambition om at styrke specialoperationsområdet.

- Derfor glæder det mig, at vi har taget endnu et skridt mod vores mål om at levere efterspurgte kapaciteter til Nato, siger Claus Hjort Frederiksen.

Danmark har i forvejen gode relationer med det hollandske og belgiske militær.

- For nylig har danske og hollandske specialoperationsstyrker trænet sammen i Middelhavet, så de kender hinanden, og det er naturligt at udbygge samarbejdet.

- Jeg betragter det også som en tillidserklæring fra Nato, at man overlader ansvaret til os, siger ministeren.

Aftalen er indgået i forbindelse med Natos forsvarsministermøder i Bruxelles, der fortsætter fredag.

Enheden skal først være færdigudbygget og fuldt operationsdygtig i 2021.

Allerede i februar 2017 underskrev de tre lande en hensigtserklæring om at tage ansvar for enheden, hvis fulde navn bliver Composite Special Operations Component Command.