Danmark får kritik for at nægte exitprogrammer til udviste

Terrorforsker kritiserer, at det ikke er muligt for udviste terrordømte at få adgang til exitprogrammer.

Danmark gør ikke nok for at afradikalisere terrordømte, der er dømt til udvisning, mener terrorforsker ved Oslos Universitet Tore Bjørgo.

- Det er en tabt mulighed for at reducere en fremtidig trussel og et eventuelt had mod Danmark, siger Tore Bjørgo til Jyllands-Posten.

I Danmark har terrordømte, der er blevet udvist, siden 2017 ikke haft adgang til exitprogrammer.

Dermed adskiller Danmark sig fra Norge og Sverige.

Den danske professor i kriminologi ved Syddansk Universitet Linda Kjær Minke mener, at de, der har muligheden ved et exitprogram, er villige til at lægge terrortankerne bag sig.

- Uden antiradikalisering kan frihedsberøvelse føre til bitterhed, og den politiske overbevisning bliver der ikke ændret på bag lås og slå. Det er en snæver betragtning at se på, om personen er udvist eller ej, det er bekymrende, siger hun.