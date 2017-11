Danmark får et udvisningsfængsel

Danmark bør oprette et fængsel i Rumænien, så udenlandske kriminelle kan afsone der frem for i Danmark.

Men regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er enige om at oprette et særligt udvisningsfængsel. Dermed sætter partierne streg under, at udvisningsdømte skal ud.

Det siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Aftalen betyder dog ikke, at regeringen opgiver at få en aftale i stand om et fængsel i udlandet.

- Det skal ikke forstås sådan. Det er bare en konstatering af virkeligheden. Det er ikke lige så nemt, som det kan lyde til. Vi har drøftelser med Rumænien og Litauen, og det vil vi fortsætte med, siger Søren Pape Poulsen og tilføjer:

- Jeg tror på det, ellers ville vi kigge hinanden i øjnene og stoppe det. Men vi kan ikke føre indenrigspolitik i andre lande.

Kriminelle udlændinge har længe været et stridsemne på Christiansborg. Her har Dansk Folkeparti meget lidt tålmodighed med, at udlændinge afsoner i Danmark under vilkår, som er markant bedre end i deres hjemlande.

Med aftalen understreger parterne, at der skal sættes "hårdere ind" over for udlændinge, der afsoner en dom for kriminalitet begået under deres ophold i Danmark.

Ud over at oprettet et udvisningsfængsel, som skal huse udvisningsdømte kriminelle, vil parterne også intensivere arbejdet med at få udvisningsdømte kriminelle til at afsone i hjemlandet.

Herunder forsøge at etablere danske fængselspladser i udlandet, hvor udvisningsdømte skal afsone deres straf.

Dansk Folkepartis Susanne Eilersen siger:

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har fokuseret på de udenlandske kriminelle. Derfor er vi glade for, at der bliver oprettet et arresthus for udenlandske kriminelle, der skal udsendes.

- Her vil der kun være basale ting og ikke fokus på resocialisering, siger Susanne Eilersen.