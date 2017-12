Danmark får 19 nye uddannelser

Samlet har ministeriet godkendt 19 nye uddannelser fordelt på uddannelsesinstitutioner i otte byer.

- Vi skal hele tiden tilpasse uddannelsesudbuddet til arbejdsmarkedets behov, så vi uddanner rigtigt til det, der er brug for i fremtiden. Derfor er jeg glad for, at universiteterne har budt ind med nye uddannelser indenfor IT-området og i robotteknologi.

- Studerende med forstand på den mest avancerede teknologi er i høj grad noget, vi får brug for i fremtiden, skriver uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) i en pressemeddelelse.

Han hæfter sig samtidig ved, at mindre byer som Kolding, Sønderborg og Holbæk har fået godkendt nye uddannelser.

- Der skal være uddannelsestilbud uden for de større universitetsbyer.

- Derfor er det godt, at vi nu får så mange flere uddannelser fordelt over hele landet. Det lever op til regeringens ambitiøse målsætninger om et Danmark i bedre balance, skriver ministeren.

I de mindre byer er der godkendt uddannelser inden for skat, sygepleje og elektronik mens de store universitetsbyer København, Aarhus og Aalborg har fået godkendt mere tekniske uddannelser.

Ministeriet har godkendt uddannelserne efter en kvalificeringsrunde, hvor "Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser" har kigget på, om de er "hensigtsmæssige i et samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk perspektiv".

Uddannelser, der har fået afslag, tæller blandt andet en kandidat i Interkulturel marketing og en bachelor i Digitalisering.