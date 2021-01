Pfizer/BioNTech kommer til at levere ti procent færre vaccinedoser til Danmark frem til udgangen af marts, end Danmark oprindeligt havde forventet. (Arkivfoto)

Danmark får 100.000 færre doser fra Pfizer i første kvartal

Danmark vil ikke få så mange vacciner som forventet af Pfizer/BioNTech i første kvartal.

Der vil være en nedgang på antallet af leverede doser på 85.000-100.000. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) på sin hjemmeside.

Der er tale om en nedgang på cirka ti procent i antallet af leverede vaccinedoser i forhold til den oprindelige forventning.

Nedgangen svarer til, at 42.000-50.000 færre personer end planlagt kan blive vaccineret i første kvartal, da hver person skal have to doser.

I sidste uge meldte Pfizer/BioNTech ud, at der ville komme færre vacciner i denne uge til Danmark på grund af en ombygning på Pfizers fabrik i Belgien.

For Danmark betyder det, at der i denne uge kommer 30-35.000 doser, hvilket svarer til omkring en halvering i forhold til det forventede.

Da Pfizer i sidste uge varslede, at der ville komme færre vacciner i denne uge, lød det samtidig, at det lovede antal vacciner i hele første kvartal ville blive leveret i første kvartal.

Det oplyste formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, i sidste uge efter en telefonsamtale med Pfizers administrerende direktør, Albert Bourla.

Men det har altså ikke vist sig at være tilfældet for Danmark.

- Danmark arbejder både direkte og via EU på at søge en løsning fra Pfizer, så reduktionerne bliver mindre, skriver Statens Serum Institut.

Pfizer har oplyst til Statens Serum Institut, at der i EU vil være forskelle på, hvor meget hvert enkelt land beskæres i leverancerne af vaccinen.