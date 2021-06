Danmark er på vej mod hverdag uden restriktioner

Fra 1. september vil alle restriktioner være udfaset på nær i nattelivet, ved rejser og ved arrangementer med over 2000 deltagere.

Og fra 1. oktober vil restriktioner formentlig helt være fortid, fremgår det af aftalen.

- Jeg er glad for, at et bredt flertal i Folketinget nu er blevet enige om en plan, der betyder, at alle restriktioner - undtagen i nattelivet samt i forbindelse med visse arrangementer og rejser til og fra Danmark - vil være væk i september, sagde justitsminister Nick Hækkerup (S).

Aftalen er en køreplan, der er i tråd med myndighedernes anbefalinger. Det sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Alt det, vi har sukket efter og håbet på, kan kun lade sig gøre, fordi vi har så stærk kontrol over epidemien med lave indlæggelses- og smittetal og kontrol med de forskellige varianter.

- Det er en køreplan med nogle faste datoer, som man kan regne med. Både som dansker, men også som arrangør, sagde han på pressemøde.

En af de helt store ændringer er, at der fra mandag kun skal bæres mundbind, når man står op i den offentlige transport.

Det betyder altså, at både indkøb og restaurantbesøg igen kan klares uden.

Et stort krav fra flere partier. Også Enhedslisten glæder sig over aftalen.

- Vi har lavet en god aftale, som betyder, at vi næsten alle steder kommer af med mundbindet, som er til gene for rigtig mange.

- På plejehjem, i institutioner, forskellige steder i vores samfund, men også for vores natur, for de ligger og flyder over det hele, sagde Mai Villadsen, partiets politiske ordfører.

Magnus Heunicke understreger, at epidemikontrollen fortsat er vigtig, og derfor bliver coronapasset også et vigtigt redskab under udfasningen.

Netop coronapasset fik forhandlingerne til at trække i langdrag.

De blå partier ville gerne have det fjernet flere steder allerede nu. Men sådan blev det ikke. Og flere fagfolk har da også fremhævet vigtigheden af at bevare det.

- Coronapasset er en måde, vi i de situationer, der er størst smitterisiko, kan mindske risikoen. For vi er ikke et sted, hvor vi kan aflyse epidemien.

- Vi står et godt sted, men vi har brug for nogle håndtag til at styre den over sommeren, indtil flere er blevet vaccineret, siger Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut, til TV2.

Coronapasset vil blive udfaset i flere etaper frem mod 1. oktober.

Fra 14. juni vil kravet blive fjernet steder med mindst smitterisiko. Det tæller blandt andet biblioteker og fritidstilbud.

Nattelivet har også endelig fået en genåbningsdag. Det betyder, at man igen kan gå på eksempelvis diskotek og natklub fra 1. september med gyldigt coronapas. Dog uden andre restriktioner.

Der er enighed blandt partierne om, at hvis smitten udvikler sig i en bekymrende retning, kan udfasningen blive udskudt eller tiltag genindføres.