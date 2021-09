Danmark er langt fra at sikre den vilde natur

Ved hjælp af data og vurderinger fra databaser og eksperter, lovgivning og naturforvaltning har en forskergruppe over tre år kortlagt, hvor vild den danske natur er, og hvor meget plads til naturens egne processer den får. Resultatet kalder de Dansk NaturIndikator.

- Vores kort demonstrerer, at vi er meget langt fra at kunne prale med vild natur i Danmark.

- Der er ingen steder, vi er i nærheden af at have beskyttet effektivt mod alle de vigtigste naturtrusler, siger seniorforsker Rasmus Ejrnæs fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

Som eksempel peger han på landets fem eksisterende nationalparker.

- Vi kan ikke finde nogen form for ekstra beskyttelse af naturen i nationalparkerne i forhold til andre steder. Det er ren marketing, siger Ejrnæs.

Han håber på bedre naturindhold og beskyttelse i de nye naturnationalparker, som lige nu debatteres. Men han er bekymret for, om det holder.

- Vi har et folketing og FN, der gerne vil have mere vild natur, og et EU, der taler om ti procent strengt beskyttet areal. Men vi har måske en halv procent, så det kan meget nemt blive en gratis omgang greenwashing, hvis man ikke tager opgaven seriøst.

Ingen andre har tidligere lavet så grundig en vurdering af naturbeskyttelsen er i Danmark. I arbejdet er der også eksperter i miljøet, og eksperter har vurderet og rangordnet de alvorligste trusler mod biodiversiteten og lovgivningens styrke til at beskytte.

Hos Danmarks Naturfredningsforening tager direktør Lars Midtiby godt imod det nye indeks.

- Det er rigtig vigtigt med ny viden. Det her understreger jo, at dansk natur er i en alvorlig forfatning, og at der er behov for, at vi gør mere for at passe på den sårbare natur, siger han.

Han har derfor store forventninger til de nye naturnationalparker og håber på en kommende biodiversitetslov med bindende mål for naturbeskyttelsen.

Mere opsigtsvækkende er det måske, at både slagterigiganten Danish Crown og videnscentret Seges under Landbrug & Fødevarer hilser forskernes indeks velkomment.

- Landbruget ved jo godt, at erhvervet fremover vil blive målt på sit bidrag til bedre biodiversitet. Men vi har manglet en metode til at måle det bedst, siger Heidi Buur Holbech, naturchef hos Seges.

- Landmændene vil nok blive ret forskrækkede over det her i første omgang, fordi de vil score meget lavt, hvilke er naturligt, da marker i sagens natur ikke er et naturareal.

- Men samtidig skjuler der sig en masse god natur rundt omkring på gårdene. Og der er brug for, at landmændene får mere viden om, hvordan de beskytter de arealer bedst muligt og fremmer biodiversiteten, siger hun.

Bæredygtighedschef Gustav Bock fra Danish Crown kalder det nye indeks for "det mest visionære redskab inden for forskning i biodiversitet og noget af det fremmeste, der er lavet på verdensplan".

- Samfundet ønsker plads til mere natur og biodiversitet og natur. Vores ejere - landmændene - ejer en stor del af landet og har dermed et ansvar for at sikre, at vi værner om naturen og biodiversiteten.

- Der har været megen snak om hvad der er op og ned i biodiversitetsdebatten. Det er her DNI-scoren kommer ind som et værktøj, vi kan bruge sammen med vores ejere og leverandører og på sigt indføre nogle af de tanker, der ligger bag, og som vi ser rigtigt positivt på, siger han.