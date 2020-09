Danmark er i top-to når det kommer til børns trivsel

Børn trives rigtig godt i særligt Holland, Danmark og Norge, men i Danmark kan vi have gavn af at sætte mere ind over for ensomhed blandt unge.

Det viser en ny rapport fra Unicef.

I den har børneorganisationen sammenlignet lande i EU og OECD ud fra en række emner, der kan have betydning for barndommen. Overordnet set inddeles den i kategorierne mental velvære, fysisk sundhed og færdigheder.