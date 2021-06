Danmark er i dialog med Storbritannien om modtagecenter

Hidtil har den danske regering stået temmelig alene med sit ønske om at etablere modtagecentre for asylsøgere uden for Europa.

Både Storbritannien og de norske socialdemokrater i Arbeiderpartiet slutter op om grundtanken i S-regeringens asylplan: At asylansøgere skal kunne sendes til et modtagecenter i udlandet, mens deres asylansøgning behandles.

Dermed er S-regeringen måske ved at finde samarbejdspartnere, der kan hjælpe med at indfri et af de centrale punkter i det asyludspil, som Socialdemokratiet præsenterede før valget.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at regeringen arbejder på en stor reform af hele migrations- og asylsystemet, så vi får stoppet incitamentet til at tage den farlige vej over Middelhavet. Det vil vi blandt andet gøre ved at etablere modtagecentre i tredjelande. Det har jeg løbende en dialog om, herunder med de nævnte lande, siger Jeppe Kofod.

Han ser tilkendegivelser fra Storbritannien og Norge som eksempler på, at "alle" ønsker at finde et nyt system til at håndtere flygtninge og migranter.

- Det eksisterende system er brudt sammen. Der er incitament til, at menneskesmuglere kynisk kan udnytte sårbare mennesker, der vil ind i Europa. Mange af dem bliver afvist som asylsøgere og skal returneres.

- Det er et helt asylsystem, som ikke fungerer. Derfor har vi en løbende dialog med andre lande om at finde et mere humant og realistisk asylsystem. Det er der stor interesse for blandt de nævnte lande, siger Jeppe Kofod.

Før sommerferien lykkedes det regeringen at få det juridiske grundlag på plads. Vedtagelsen i Folketinget fik dog skarp kritik fra EU-Kommissionen, der mener, at modtagecentret vil være uforeneligt med de eksisterende EU-regler og den nye pagt for migration og asyl.

Både Storbritannien og Norge står dog uden for EU. Dermed har de lige som Danmark - i kraft af det danske retsforbehold - mulighed for at agere uafhængigt af EU.

Udenrigsminister Jeppe Kofod afviser dog, at regeringen er på vej til at underminere EU-samarbejdet på migrationsområdet:

- Nej, det er vi overhovedet ikke. Det handler om dels at lave nogle reformer af asyl- og migrationssamarbejdet. Der har EU-Kommissionen spillet gode tanker på bordet, som vi er enig i. Og så har vi en ambition om i fuldstændig overensstemmelse med internationale forpligtelser at lave et modtagecenter i tredjelande, siger Jeppe Kofod.

Regeringen har indtil videre haft svært ved at finde et land, der ønsker at huse et modtagecenter.

Senest har regeringen ifølge Jyllands-Posten måttet opgive det østafrikanske land Etiopien. Jeppe Kofod ønsker dog ikke at gå ind i spekulationer om, hvorvidt det vil lykkes i denne valgperiode.

- Som udenrigsminister er jeg meget optaget af dialogen med andre lande. Vi arbejder benhårdt for det her i regeringen, siger Jeppe Kofod.