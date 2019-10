Danmark er blandt de mest muslim-venlige lande i Vesteuropa

Spørger man den australske journalist Hamish Macdonald, ville Danmark ikke ligge højt på listen, når det kommer til landes tolerance over for muslimer. I hvert fald konkluderer han i en ny australsk tv-dokumentar, at der i Danmark "foregår noget råddent", og at man "har vendt minoriteterne ryggen", som det lyder indledningsvis i udsendelsen, der for nylig havde premiere på den australske tv-kanal ABC.

Ikke desto mindre viser en ny undersøgelse, at Danmark er et af de lande, hvor befolkningen har den største tolerance over for muslimer.

Tallene fra den amerikanske tænketank Pew Research Centers undersøgelse viser, at Danmark er det tredjemest positive land over for muslimer ud af 15 vesteuropæiske lande, kun overgået af Norge og Holland. Sverige ligger ét procentpoint under Danmark i begge undersøgelsens spørgsmål, skriver Kristeligt Dagblad.

Pew Research Center har i 2017 interviewet 24.599 tilfældigt udvalgte voksne fra de 15 lande. Undersøgelsen er netop blevet offentliggjort på ny, fordi Pew Research Center i denne omgang også har undersøgt tolerancen over for muslimer i USA og forsøgt at finde svar på amerikanernes og vesteuropæernes tilgang til selve trosretningen islam.

For selvom undersøgelsen viser, at 91 procent af de danske respondenter svarer ja til spørgsmålet om, hvorvidt man ville acceptere at have en muslimsk nabo, og 81 procent svarer ja til spørgsmålet om, hvorvidt man ville acceptere at have et muslimsk familiemedlem, er det ikke det samme som, at respondenterne mener, at "islam er foreneligt med samfundets værdier". Det forklarer viceforskningsdirektør hos Pew Research Center Neha Sahgal, der er en af dem, der står bag undersøgelsen.

- Vi kan ikke give et præcist svar på, hvorfor det forholder sig sådan, at folk godt kan acceptere den enkelte muslim, men være mere kritisk over for islam. Men vi ser generelt den trend, at folk godt kan skelne mellem enkelte mennesker, som de sagtens kan acceptere, men stadig være skeptiske over for trosretninger, siger hun.

Ifølge Brian Arly Jacobsen, der er lektor ved institut for tværkulturelle og regionale studier på Københavns Universitet, er det plausibelt, at det navnlig er de nordiske lande, der i undersøgelsen udviser den største tolerance over for muslimer. En af forklaringerne kan være, at der i høj grad er tale om tillidssamfund.