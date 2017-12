Danmark er blandt EU's sværeste lande at få asyl i

Tallet fremgår af en opgørelse over EU-landenes førstebehandlinger af asylsager i andet kvartal af 2017, som den europæiske statistikbank Eurostat har lavet.

I perioden anerkendte Udlændingestyrelsen blot 26 procent af ansøgningerne om asyl i Danmark.

I samme periode i 2016 fik 82 procent tilkendt asyl, hvilket var langt mere end EU-gennemsnittet på cirka 60 procent.

Det markante fald betyder, at Danmark i andet kvartal af 2017 var det EU-land, der afviste den tredjestørste andel af sine asylansøgninger. Skrappere var kun Tjekkiet og Bulgarien.

Og det er "enormt glædeligt", mener Dansk Folkeparti.

- Men det giver selvfølgelig en udfordring at få sendt alle de afviste asylansøgere ud. Når man løser et problem, opstår der som regel et nyt, siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) til Altinget.

Udlændingestyrelsen forklarer over for Altinget det drastiske fald i anerkendelsesprocenten ved, at sammensætningen af asylansøgernes nationalitet ændrede sig i den første halvdel af 2017.

Her fyldte ansøgninger fra iranere, afghanere og statsløse bidunere meget på styrelsens skriveborde, og det havde betydning for anerkendelsesprocenten.

- De har bidraget ganske betydeligt til, at den samlede anerkendelsesprocent er faldet, skriver Udlændingestyrelsen i et svar til Altinget.

SF's udlændingeordfører, Holger K. Nielsen, mener, at tallene er et tegn på, at Danmark vurderer anderledes end vores nabolande.

- Det er jo altid et skøn, om ansøgere skal have asyl. Der tyder det på, at den danske udlændingestyrelse skønner anderledes end i andre lande. Det er trist, at vi ikke tager vores del af ansvaret, siger han.

Altinget har uden held forsøgt at få en kommentar fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).