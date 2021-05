Danmark donerer 59.300 vacciner til Slesvig-Holsten

Danmark donerer 59.300 coronavacciner fra AstraZeneca, der er taget ud af det danske vaccinationsprogram, til den tyske delstat Slesvig-Holsten. Det oplyser Udenrigsministeriet.

- Jeg synes, det er enormt positivt, at vi med denne donation kan hjælpe vores naboer i grænseregionen, som vi har et tæt og godt forhold til, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i en pressemeddelelse.

- De overskydende vacciner, vi har på lager i Danmark, skal selvfølgelig anvendes inden udløbsdatoen. Slesvig-Holsten er et sted i deres epidemi, hvor de vurderer, at de nu og her vil kunne drage nytte af AstraZeneca-vaccinen.

Doserne fra AstraZeneca står til at udløbe den 30. juni.

AstraZeneca-vaccinen er blevet pillet ud af det danske vaccinationsprogram på grund af sjældne, men alvorlige bivirkninger.

Den benyttes fortsat mange steder i Europa. Men da smitten er under kontrol i Danmark, og mange i risikogruppen er blevet vaccineret, har Sundhedsstyrelsen vurderet, at fordelene ved at benytte AstraZenecas vaccine ikke opvejer de potentielle risici.

Danmark har i forvejen udlånt 55.000 doser til Slesvig-Holsten. De skal leveres tilbage, men det skal de 59.300 doser ikke.

Det skete dengang efter anmodning fra Slesvig-Holstens ministerpræsident, Daniel Günther.

- Det viser den særlige forbindelse i grænseregionen, og jeg vil gerne takke på vegne af delstatsregeringen for dette meget tillidsfulde samarbejde, sagde han om lånet af de 55.000 vaccinedoser.

Det er uvist, hvornår doserne skal leveres tilbage.

Parterne har ifølge Udenrigsministeriets pressemeddelelse aftalt, at "vaccinedoserne vil blive leveret tilbage efter en aftalt tidsramme".