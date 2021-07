Artiklen: Danmark dømt for at krænke syrisk læges menneskeret

Danmark dømt for at krænke syrisk læges menneskeret

I en lastbil fra Syrien via Tyrkiet og Grækenland ankom den syriske læge Mosalam Albaroudi i 2015 til Danmark. Efter fem måneder søgte han om at blive familiesammenført med sin hustru. Han fik "nej", men det var i strid med menneskerettighederne.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg har fredag truffet afgørelse i sagen og med dommerstemmerne 16 mod 1 dømt Danmark som taber.

Sagen drejer sig om en omstridt lovændring fra 2015. I kølvandet på voldsomme flygtningestrømme - mange husker nok, hvordan flygtninge spadserede ad danske motorveje - vedtog Folketinget den såkaldte treårsregel.

Reglen indførte en venteperiode på tre år, før flygtninge kunne søge om familiesammenføring.

Mosalam Albaroudi fik med henvisning til den nye regel afslag på ansøgningen om opholdstilladelse til hans kone. Afgørelsen blev indbragt både for Østre Landsret og Højesteret, hvor den syriske læge tabte.

Men han og hans advokat Christian Dahlager mente, at afgørelsen var en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Konventionen gælder for Europarådets medlemmer, og i Danmark har den siden 1992 været inkorporeret i den nationale lovgivning.

Konventionen siger, at enhver har ret til privatliv og familieliv, og at en myndighed kun kan begrænse denne ret, hvis det i et demokratisk samfund er nødvendigt for at beskytte en række væsentlige samfundsinteresser.

I sin afgørelse fastslår Menneskerettighedsdomstolen, at den danske stat ved at lade Albaroudi skulle vente i tre år ikke har "ramt en rimelig balance mellem - på den ene side - ansøgerens interesse i at blive familiesammenført med sin kone i Danmark og - på den anden side - samfundets interesse som helhed i at kunne kontrollere indvandringen med henblik på at beskytte landets økonomiske velbefindende, at kunne sikre en effektiv integration og at bevare sammenhængskraften i samfundet.

Domstolen har desuden tilkendt Albaroudi en godtgørelse på 75.000 kroner.