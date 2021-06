Betalingsappen MobilePay var fredag eftermiddag ude af drift, efter at Nets' - der administrerer betalingskortsystemer i Danmark - systemer er gået ned. (Arkivfoto)

Dankort og MobilePay kører igen efter nedbrud hos Nets

Tjenesterne betalingskort og MobilePay fungerer igen normalt, efter at Nets var nede fredag eftermiddag.

Både betalingskort og MobilePay er igen oppe at køre fredag aften omkring klokken 18. Det sker efter et teknisk nedbrud hos Nets tidligere på eftermiddagen.

Det oplyser Nets.

- Driftsproblem skulle nu være løst siden omkring klokken 17, og vi arbejder nu på at behandle alle indkomne transaktioner.

- Vi beklager alle de gener, det har skabt for vores kunder og alle kortholdere en travl fredag eftermiddag, skriver Nets på Twitter.

Nedbruddet stod på i et par timer. Det ramte ikke alle terminaler, men ramte dog over hele landet.

Det er uvist, hvad der fik de to tjenester til bryde sammen. Også Nets' hjemmeside gik ned.

Nets står for de systemer, der gør, at man kan benytte eksempelvis dankort, når man betaler for sine varer i butikker.

Nedbruddet har også skabt problemer på Øresundsbroen og Storebæltsbroen. Her holder biler i kø, fordi der er udfordringer med at betale for overkørsel. Det skriver Sund & Bælt på Twitter.

- Der er i øjeblikket forlænget ekspeditionstid i betalingsanlæggets kortbaner grundet Nets' nedbrud. Forvent kø i kortbanerne, skriver Sund & Bælt.

MobilePay er også delvist afhængig af, at systemerne virker, fordi appen bruger betalingskort til at overføre penge.