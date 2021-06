Danish Crown var medforfatter på flere rapporter fra universitet

Danish Crown har ikke kun haft stor indflydelse på den meget omtalte rapport om oksekød fra Aarhus Universitet i 2019.

Slagterivirksomheden har gennem en årrække haft så stor indflydelse på rapporter fra universitetet, at medarbejdere fra Danish Crown burde have været angivet som medforfattere.

Det er konklusionen i en undersøgelse, som Kammeradvokaten lavede for Danish Crown i kølvandet på sagen fra 2019 om den såkaldte oksekødrapport fra Aarhus Universitet.

Det skriver Information, der har læst et sammendrag af undersøgelsen.

I tre rapporter ud over oksekødrapporten har Danish Crowns indflydelse været af en karakter, så slagterigigantens medarbejdere ifølge reglerne i det nationale kodeks for forskningsintegritet burde have været angivet som medforfattere, vurderer Kammeradvokaten.

Der er i alle tilfælde tale om rapporter om klimabelastningen fra oksekød og svinekød. Et emne, som Danish Crown har store kommercielle interesser i, eftersom virksomheden er en af verdens største eksportører af svinekød samt en af de største leverandører af oksekød i Europa.

Claus Emmeche, der er lektor på Københavns Universitet og ekspert i forskningsetik, finder Kammeradvokatens konklusioner "dybt bekymrende".

- Det her er en sag, som uddyber alvorligheden af skandalen omkring oksekødrapporten.

- Det tyder på, der har været et mønster, og der er helt klart behov for at se på, hvad der faktisk er sket, men også rydde op i det, man fristes til at kalde en kultur, hvor det har været let for eksterne parter at få den type indflydelse på universitetsforskning, siger han til Information.

Danish Crown har afvist at udlevere Kammeradvokatens rapport med den begrundelse, at den er "af intern karakter og indeholder personoplysninger".

Det er derfor uklart, hvad det konkret er for en indflydelse, som får Kammeradvokaten til at vurdere, at Danish Crown burde have været angivet som medforfatter.

På Aarhus Universitet har man ikke været bekendt med Kammeradvokatens konklusioner. Det oplyser institutleder Jørgen E. Olesen til Information.

Han mener ikke, Danish Crowns bidrag til rapporterne har været stort nok til, at virksomheden skulle have stået på forfatterlisten.

Jørgen E. Olesen medgiver dog, at han i modsætning til Kammeradvokaten ikke har gennemgået de mailkorrespondancer, der har været i forbindelse med rapporterne.

Han fortæller, at der i stedet har været en dialog med de involverede medarbejdere om, hvordan rapporterne er blevet til.

Han afviser at undersøge sagen yderligere.