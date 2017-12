Dan Jørgensen er ny næstformand i S-folketingsgruppen

- Dan Jørgensen skal være en meget aktiv del af ledelsen i forhold til hele politikudviklingen og diskussionen med regeringen op til næste folketingsvalg, siger politisk ordfører Nicolai Wammen (S).

- Mattias Tesfaye er en meget stærk og klar stemme i udlændinge- og integrationsdebatten, og vi er utroligt glade for, at han vil påtage sig opgaven med at være Socialdemokratiets ordfører på området.

- Samlet set får vi både styrket den socialdemokratiske ledelse og får en rigtig dygtig mand på posten som udlændinge- og integrationsordfører.

Spørgsmål: Hvor central og vigtig er Dan Jørgenens nye post, når den ikke har været besat, siden Bjarne Corydon forlod Folketinget?

- Dan har gjort det rigtig flot og godt som udlændinge- og integrationsordfører, men vi har gerne villet styrke den samlede ledelse, som Dan jo i forvejen er en del af, så han kan koncentrere sine kræfter om politikudvikling og vores løbende diskussion med regeringen.

Spørgsmål: Men hvordan kan det være en forfremmelse at få en post, som det ikke har været nødvendigt at besætte i to år?

- Det er en forfremmelse at blive næstformand for den socialdemokratiske folketingsgruppe. Det er også et klart signal om, at der er stor tillid til Dan Jørgensen, siger Nicolai Wammen.

- Han kommer til at spille en endnu mere central rolle i ledelsen, så det er en klar forfremmelse.

Mattias Tesfaye sidder i forvejen i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg og er derudover ordfører for erhvervsuddannelser og social dumping.