Dan Jørgensen afviser kritik: Klimalov bliver juridisk bindende

Klimaminister Dan Jørgensen (S) har efter fredagens forhandlinger om en klimalov ikke det store at sige til den kritik, som S-regeringens støttepartier kom med tidligere fredag.

- Men jeg kan sige det, som er regeringens og mit udgangspunkt. Og det er selvfølgelig, at det skal være bindende, og det skal være den til enhver tid siddende minister, som er ansvarlig i forhold til ministeransvarsloven.

- Og det vil så forhåbentlig i nogle år endnu være mig. Men i fremtiden vil det være andre ministre, siger Dan Jørgensen.

Optakten til fredagens forhandlinger om en klimalov blev præget af et lækket internt notat, som cirkulerede i flere medier.

Af notatet fremgår det, at loven vil følge en såkaldt "følg eller forklar"-model. Den indebærer, at udviklingen i nedbringelsen af drivhusgasser skal følges, og at ministeren periodevis skal opdatere Folketinget.

Men anden del af ligningen er, at regeringen kun lægger op til, at ministeren skal forklare sig, hvis ikke drivhusgasserne nedbringes som krævet i loven. Og at ministeren ikke er forpligtiget til at rette op med nye initiativer.

Regeringen nåede i juni sammen med sine tre støttepartier, De Radikale, SF og Enhedslisten, frem til en målsætning om, at Danmark i 2030 skal have reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 procent i forhold til niveauet i 1990.

Alle Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige bakker op om målsætningen.

Tidligere fredag gik netop De Radikale, SF og Enhedslisten frem med kritik af regeringen på baggrund af "følg eller forklar"-modellen.

- Det er bestemt mit udgangspunkt, at det ikke skal være muligt bare at lade være med at leve op til målet. Man skal leve op til det, siger Dan Jørgensen til kritikken.

Adspurgt om, hvad sanktionerne skal være, hvis regeringen ikke lever op til målsætningen, svarer Dan Jørgensen:

- Vi har ikke lagt os fast på, hvad sanktionerne skal være. Det jeg har sagt, er, at det skal være juridisk bindende. Det er den til enhver tid siddende regering, der skal være bundet af det.

- Der skal være en konsekvens, hvis man ikke lever op til det, det er klart. En minister er bundet i forhold til sådan en lov af ministeransvarsloven, hvis det står til os.

- Så det vil altså sige, at det ikke bare er nogle ord på et stykke papir. Det er reel lovgivning, som sikrer, at Danmark når de 70 procent, siger klimaministeren.