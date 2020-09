Dan Jørgensen afviser klimakritik: 2030-målet er muligt

Han beskyldes konstant for at nøle og ikke rykke hurtigt nok på klimaområdet. Her er et flertal i Folketinget enig om et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.

Tirsdag præsenterer Dan Jørgensen regeringens klimaprogram, hvilket regeringen ifølge klimaloven skal gøre årligt i september forud for finanslovsforhandlingerne.

Det vil ifølge klimaprogrammet koste mellem 16 og 24 milliarder kroner om året at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Dan Jørgensen mener - trods kritikken fra støttepartierne - at klimakampen går i den rigtige retning.

- Klimaprogrammet viser, at 70 procentsmålsætingen i 2030 er mulig at indfri. Det er den gennem en kombination af kendte virkemidler og investering i modning af teknologiske løsninger.

- Altså løsninger, som findes derude, men som ikke findes på et niveau endnu, hvor de kan give det, der skal til, siger Dan Jørgensen.

Støttepartierne, som tæller De Radikale, Enhedslisten og SF, er netop bekymrede for, at regeringen sætter for meget lid til teknologien.

Den har ikke hjulpet klimaet indtil videre, så hvorfor skulle det være anderledes fremover?, lyder et centralt spørgsmål i den samlede kritik.

Over for avisen Danmark underbygger Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, sin skepsis.

- Hvis vi igen skal udskyde de store beslutninger, til der kommer en teknologi, der på magisk vis kan redde os, risikerer vi, at vi ikke når målet.

- Bliver vi ved med at bilde folk ind, at der kommer et quickfix, får vi ikke handlet, og så bliver regningen større, siger Skipper til mediet.

I alt er der det seneste år lavet tiltag, der reducerer CO2-udledninger med fem millioner ton i 2030, viser klimaprogrammet.

For nylig er regeringen kommet med et vejtransportudspil. Det vil bidrage med én million tons reduktion af CO2-udledning i 2030. Udspillet er blevet hældt ned ad brættet af støttepartierne.

- I forhold til den reduktion, vi skal lave på ti år, der har vi indtil videre tiltag, der sikrer en fjerdedel af det. Jeg synes, det er et godt skridt på vej i den rigtige retning.

- Det kan langt fra stå alene, og det er klart, at vi har travlt i forhold til sektorer som landbrugssektoren og transportsektoren. Vi skal have lavet en grøn skattereform. Så der er meget mere på vej, og min pointe er, at vi er nået et godt stykke i regeringens første levetid, siger Dan Jørgensen.

Der er allerede lavet aftaler for affalds-, energi- og industriområderne. Senere på året kommer regeringen med udspil på landbrugsområdet samt en grøn skattereform.

Ministeren præsenterer hele klimaprogrammet tirsdag klokken 12.