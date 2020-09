Dan Jørgensen: Teleselskaber skal sikre god internetdækning

Han siger, at regeringen selvfølgelig mener, at alle danskere skal have en god dækning.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) siger på et samråd torsdag, at det i høj grad skal være selskaberne på telemarkedet, som skal sikre god bredbåndsdækning i Danmark.

- Men når vi ser markedet i så høj grad løfte opgaven på egen hånd, så mener vi faktisk, at det er sund fornuft at prioritere pengene til andre områder.

- Vi skal se markedet an og komme med initiativer, der understøtter den videre markedsudrulning. Derefter kan vi lave målrettede ting og tiltag til at sikre adgang til de sidste adresser, når det bliver tydeligt, hvilke adresser markedet ikke når ud til.

Det er landdistrikts- og øordfører Peter Juel-Jensen (V) og ordfører for telekommunikation Christoffer Aagaard Melson (V), som har indkaldt til samrådet.

Det sker efter, at finansminister Nicolai Wammen (S) i august meddelte, at regeringen vil afskaffe bredbåndspuljen i finansloven for næste år.

Puljen er på op til 100 millioner om året. Den har siden 2016 hjulpet borgere med at få hurtigere internet i tyndt befolkede områder, hvor teleselskaberne ikke har haft tilstrækkelig kommerciel interesse til at rykke ud.

Regeringens plan om at sløjfe puljen har mødt kritik fra både Venstre, SF, De Radikale og Dansk Folkeparti.

SF har peget på, at antallet af personer, der arbejder hjemme, er forøget under coronakrisen. Derfor er der brug for stabil internetadgang.

Flere partier har været inde på det samme i deres kritik.

Ifølge tal fra Energistyrelsen har 94 procent af boliger og virksomheder i Danmark adgang til høje bredbåndshastigheder.

Det vil sige, at de har en dækning med adgang til 100 megabit per sekund ved download og 30 megabit per sekund ved upload.

Dan Jørgensen (S) understreger under samrådet, at regeringen ikke har glemt de sidste seks procent.

- Vi er bestemt stadig meget dedikerede på det her område, siger han.