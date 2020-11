Artiklen: Dan-Bunkering tiltalt for at sælge brændstof til Syrien

Bagmandspolitiet har tiltalt Dan-Bunkering for at sælge jetbrændstof til Syrien via russiske virksomheder.

Det oplyser Bagmandspolitiet, hvis officielle navn er Statsadvokaten for Særlig International og Økonomiske Kriminalitet, SØIK, i en pressemeddelelse.

Foruden Dan-Bunkering er holdingselskabet Bunker Holding og en direktør tiltalt.

Ifølge tiltalen har Dan-Bunkering 33 gange solgt jetbrændstof til russiske selskaber, hvorefter brændstoffet blev leveret til Syrien i strid med EU's sanktioner.

Via mellemled blev jetbrændstoffet leveret forskellige steder i Middelhavet og i sidste ende sejlet til en ukendt modtager i Port Banias i Syrien.

I alt skal selskabet have leveret 172.000 ton jetbrændstof til en samlet værdi af 647 millioner kroner til det borgerkrigshærgede land.

Bunker Holding og en direktør er tiltalt i forbindelse med otte af de 33 handler.

Handlerne mellem den danske virksomhed og de russiske selskaber fandt ifølge Bagmandspolitiet sted fra 2015 til 2017.

På det tidspunkt var der indført EU-sanktioner mod Syrien med et "forbud mod salg, levering, overførsel eller eksport af jetbrændstof og brændstofadditiver til personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien".

- Det er vores vurdering, at handlerne med de russiske selskaber er en overtrædelse af EU's sanktioner, udtaler Per Fiig, der er fungerende statsadvokat hos SØIK, i pressemeddelelsen.

- Det er selvsagt en meget alvorlig sag, hvis man som dansk virksomhed overtræder EU-sanktioner, der er indført mod et andet land på baggrund af en meget kritisk og alvorlig situation.