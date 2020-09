Damernes reserverede og kølige ven

Der er noget hæmmet og forfinet kølig overklasse over Colin Firth. Eller som han selv beskriver indflydelsen fra sine forældre: Både noget flamboyant og noget klassisk engelsk reserverethed.

Colin Firth, der fylder 60 år torsdag den 10. september, har også selv skrevet manuskripter og produceret film.

Han blev kendt blandt sine landsmænd, da han medvirkede i tv-serien "Stolthed og Fordom" i 1995 i rollen som Mr. Darcy. Han har selv klaget over, at rollen låste ham fast i en bestemt, lidet farverig type. Men karakteren vandt ham også umådelig yndest hos kvindelige beundrere.

International anerkendelse opnåede Colin Firth, da han medvirkede i "Bridget Jones' dagbog" - og i efterfølgeren, "Bridget Jones - På randen af fornuft", hvor han spillede over for Renée Zellweger og Hugh Grant.

Firths bedsteforældre til begge sider var missionærer, og hans forældre blev født i Indien. Han har selv under sin opvækst boet i Nigeria, hvor hans forældre underviste, og i St. Louis i Missouri, USA.

Hans filmdebut var "Another Country" fra 1984. Siden er fulgt roller i over 50 film. Stor anerkendelse fik han for sin rolle i "A Single Man" som en sørgende, midaldrende homoseksuel. Han har også spillet en del teater, blandt andet "Hamlet".

Firth har en række filmtrofæer på kaminhylden. Han har vundet en Oscar for bedste mandlige hovedrolle ("Kongens Store Tale" fra 2010 om den stammende kong George IV), en Bafta Award for bedste skuespiller i en hovedrolle og European Film Award.

Colin Firth blev i 1997 gift med den italienske filmproducer Livia Giuggioli, som han fik to sønner med, men blev skilt fra i 2019. Han var i 1990'erne partner med skuespilleren Meg Tilly, som han også har en søn med.