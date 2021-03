Dalle Valle blev hans skæbne

Det var ikke desto mindre sådan, livet formede sig for den lille Kurt, der siden kom til at hedde Daell til efternavn og bo i Danmark.

Det lå ikke lige i kortene for den lille Kurt Hauptmann, der blev født i en by i Østrig under Anden Verdenskrig, at han en dag skulle ende på listen over Danmarks rigeste.

Mandag den 22. marts fylder ejer af Harald Nyborg-koncernen Kurt Daell 80 år.

Kurt Daell var sammen med sønnerne Erling og Njal Daell nummer 30 på Berlingskes liste over de 100 rigeste i Danmark i 2020 med en samlet formue på 4,4 milliarder kroner.

De tre ejer sammen koncernen, der består af kæderne Harald Nyborg og Jem & Fix samt Daells Bolighus.

Trekløveret havde i forhold til 2019 taget et par trin op ad listen efter coronakrisen, som fik kunderne til at strømme i byggemarkederne og dermed skæppe i kassen hos Kurt Daell og hans sønner.

Kurt Daell kom første gang til Danmark som syvårig i 1948 med et tog fra Wien.

Han var en lille, mager dreng fra fattige kår og var blevet udvalgt til at komme på et ophold hos en plejefamilie i Danmark, har han blandt andet fortalt i et interview med B.T.

Første stop blev dog et hospitalsophold, da det viste sig, at han havde tuberkulose. Men efterfølgende havnede han hos Ingeborg Daell i den hvide palævilla Taarbæklund i Nordsjælland.

Hun var barnløs enke efter en af grundlæggerne af Daells Varehus, Christen Daell, og endte siden med at adoptere drengen.

Daells Varehus var grundlagt som postordrefirma af Christen Daell og hans bror, og de farverige kataloger med tøj var allemandseje i mange år. Siden kom også et varehus i Nørregade i København.

Kurt Daell blev en del af familievirksomheden efter sin uddannelse som jurist.

Men familiestridigheder var begyndelsen til enden for Dalle Valle, som varehuset hed i folkemunde.

De to grene af familien var uenige om, hvordan virksomheden skulle drives.

Stridighederne sled på familien og gjorde det svært at drive forretningen fremad. Daells Varehus tabte omsætning.

- Jeg behøvede aldrig at se "Dallas" (amerikansk tv-serie, red.), for det, der foregik i vores familie, var meget værre, har Kurt Daell sagt til B.T. om familiefejden.

I 1987 købte Kurt Daell resten af familien ud af selskabet for 100 millioner kroner.

Men det var for sent at genrejse forretningen, og nedturen fortsatte. I 1992 overtog to pensionskasser aktiemajoriteten og drev Daells Varehus videre, indtil de i 1999 måtte dreje nøglen om.

På det tidspunkt var Kurt Daell dog for længst ude af selskabet, og han fik i stedet succes med Harald Nyborg, som han købte i begyndelsen af 1980'erne.