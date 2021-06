Dagsture: Tag på bjergbestigning i Danmark

Og det er da også rigtigt, at vores bjerge er til at overse, når man sammenligner med Alperne eller Himalayas svimlende tinder.

"I et land uden høje bjerge - vil jeg bygge, vil jeg bo", synger Michael Falch i sin hymne om Danmark.

Men det betyder ikke, at du må undvære de store oplevelser.

- Du kan sagtens få højdemeter, syre i benene og fantastiske udsigter herhjemme, siger Jacob T. Johansen, der er dansk bjergentusiast og stifter af hjemmesiden danskebjerge.dk.

Han peger på, at det er en udbredt misforståelse, at Danmark er "fladt som en pandekage".

Samtidig er det ikke terrænets højde over havets overflade, som gør det alene.

- Wow-faktoren kommer derimod fra højdeforskellen og de bratte overgange, siger Jacob T. Johansen.

Et oplagt bud er Vejrhøj, som er en del af området "Bjergene" i Odsherred.

Med sine 121 meter over havet er det Sjællands højeste jordpunkt.

- 121 meter er en enorm højdeforskel efter dansk standard, og fordi det ligger i åbent terræn, får man en storslået 360 graders udsigt, siger han.

Området er udnævnt som Danmarks første Unesco Geopark.

Et andet bud er Rubjerg Knude i Nordjylland, foreslår Gunhild Riske, der er rejsebogsforfatter og aktuel med bogen "Turen går til Danmarks Smukkeste Vandreruter".

- Farverne minder mig om Nordafrika. Du har det hvide fyrtårn, det pumafarvede sand, det blå fra himlen og havet. Med lidt god vilje kunne du næsten have været i Marokko, siger hun.

Den klassiske rute går til fyrtårnet, som mange vil kende fra den redningsaktion, hvor fyrtårnet blev flyttet ind i landet.

Men hvis du for alvor vil have smæk for skillingen, anbefaler Gunhild Riske en rundtur i det sandede klitterræn langs havet - eksempelvis mellem Mårup Kirke og Grønne Rende.

- Det er sandet og hårdt terræn. Men det vejes op af de fantastiske panoramaudsigter, siger hun.

Et tredje bud er Himmelbjerget, selv om det næsten er blevet en kliché, tilføjer Jacob T. Johansen.

- Men det skal ikke ligge stedet til last. For det er bare en fantastisk oplevelse at gå ad en sti, der stiger med mere end 100 højdemeter, siger han.

Gå fra foden og hele vejen op.

På den måde mærker du for alvor højden.

- De fleste kører til toppen i bil, men det er den mest ærgerlige måde at opleve et bjerg. Du oplever ikke, hvordan det reelt går op, op, op, siger Jacob T. Johansen.

Fjerde bud er Svanninge Bjerge og Bakker.

For det er ikke uden grund, at de kaldes "De Fynske Alper", konstaterer Gunhild Riske.

- Du kan parkere lige ud til bakkerne, så du har udsigt med det samme. Herfra bølger landskabet op og ned - og allerhøjest har du Lerbjerg, siger hun.

Ifølge VisitFaaborg er Lerbjerg 126 meter højt og et af Fyns højeste punkter.

Herfra er ruterne anlagt sådan, at du går gennem skov, vådområder og hede.

- En lensgreve har i 1800-tallet tilføjet Svanninge Kirke et særlig spir med inspiration fra kirkerne i Østrig, siger Gunhild Riske.

Forklaringen lyder, at eftersom Svanninge Bakker allerede dengang var kendt som "De Fynske Alper", skulle sognet have en "alpekirke", oplyser Svanninge Sogn.

/ritzau fokus/