Dagplejer sigtet for vold med døden til følge mod et-årigt barn

Efter et etårig barns død har politiet rejst sigtelse mod den gæstedagplejer, som passede barnet. Hun sigtes for vold med døden til følge, oplyser TV Midtvest.

Dagplejeren sigtes for at have rusket pigen og for at have slået hende med en såkaldt stump genstand.

Hun nægter sig skyldig, oplyser TV Midtvest.

Kvinden beskrives af Herning Folkeblad som tidligere dagplejer.

I slutningen af november 2019 var pigens sædvanlige dagplejer på ferie, og derfor blev hun overladt til gæstedagplejeren.

Denne tilkaldte hjælp, fordi pigen var blevet dårlig. Barnet blev sendt videre til behandling på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Her døde hun kort efter.

Hun havde blandt andet blødninger i hjernen og knoglebrud i nakken, viste obduktionen ifølge TV Midtvest.