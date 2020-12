Dagligt smittetal krydser 4000 for første gang

SSI har tidligere vurderet, at der ville have været op mod 3700 daglige tilfælde, hvis man dengang havde kunnet teste 80.000 om dagen.

Siden seneste opgørelse er der kommet svar på 124.707 test, hvilket også er rekordmange. 3,23 procent af dem har været positive for covid-19.

Dermed er den såkaldte positivprocent stadig lidt under mandagens niveau på 3,50 procent. Det er det højeste, der er målt, mens alle frit har kunnet få foretaget en test for covid-19.

Det fortsat høje smittetal indikerer, at tidligere restriktioner ikke har virket. Det vurderer Thorkild Sørensen, professor i epidemiologi på Københavns Universitet.

- De nyeste tal viser, at vi stadig har en udvikling i epidemien, og at tiden virkelig er inde til at stramme op og mindske smittespredningen, siger Thorkild Sørensen.

Han håber nu, at de nyeste restriktioner kan være i stand til at knække kurven. Men han pointerer, at det er vanskeligt at forudse.

- Jeg er ret overbevist om, at de vil have en effekt. Spørgsmålet er, hvor stor og hvornår effekten vil vise sig.

- Om den er god nok til at sikre os, at vi kommer henover jul, nytår og de første måneder i det nye år på en fremkommelig måde uden de store udfordringer og krav om yderligere nedlukning, siger Thorkild Sørensen.

Siden weekenden har det også været muligt at få foretaget gratis lyntest for covid-19 på Falcks testcentre rundt omkring i landet. Sidenhen er der lavet samme aftale med flere private virksomheder.

Disse indgår endnu ikke i SSI's opgørelse, men onsdag blev der hos Falck, Carelink og Copenhagen Medicals fundet 589 personer smittet med covid-19.

Yderligere 120 personer smittet med covid-19 er blevet indlagt på landets hospitaler. Det samlede antal indlagte stiger med 23 til 516. Det skyldes, at der også er sket udskrivelser af patienter.

Antallet af indlagte nåede sin hidtidige top 1. april, hvor 535 personer smittet med corona var indlagt.

Torsdag ligger 76 af de indlagte coronapatienter på landets intensivafdelinger. 46 er tilsluttet en respirator. Onsdag var tallene henholdsvis 68 og 40.

Yderligere 17 coronaramte er afgået ved døden. I alt er 992 personer smittet med covid-19 døde under epidemien i Danmark.