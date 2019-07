En række kommuner vil nu søge dispensation for krav om at blande børn fra udsatte områder med børn fra mere ressourcestærke familier i daginstitionerne. Formanden for institutionernes ledere kalder kravet "symbolpolitik". (Arkivfoto)

Daginstitutioner vil udsætte ghettokrav

Kommuner kan ikke nå at leve op til lovgivning mod, at børn fra udsatte områder samles i samme dagtilbud. Institutionslederne kalder kravet "symbolpolitik".

Det er urealistisk at leve op til krav om at få børn fra udsatte områder i dagtilbud blandet med børn fra mere ressourcestærke familier allerede fra årsskiftet.

