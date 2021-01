Daginstitutioner forbliver åbne trods pres fra pædagoger

En lukning af daginstitutionerne var ikke en del af regeringens nye restriktioner, der blev præsenteret på et pressemøde tirsdag.

Børnehaver og vuggestuer er afgørende for, at virksomheder og myndigheder kan fortsætte deres arbejde. Det er sammen med sundhedsanbefalingerne årsag til, at daginstitutioner ikke lukkes, lyder begrundelsen.

- Vi lytter til myndighederne i forhold til sundhedsanbefalingerne. Men vi har brug for, at der er mange personalegrupper, der kan møde frem på arbejde, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

Støttepartierne Enhedslisten og SF har ellers opfordret til, at daginstitutionerne skulle gå over til nødpasning som i foråret. Det samme ønsker pædagogernes fagforening, Bupl.

SF's børneordfører, Jacob Mark, skriver på Twitter, at der er valgt en "bekymrende løsning".

- Ingen krav om nødpasning eller mundbind ved aflevering. Men opfordring til forældre om at holde børn hjemme, hvis muligt. Og institutionerne skal dele op i mindre grupper og ellers lukke.

- Det er en bekymrende løsning, fordi den skubber ansvar over på forældre og personale, skriver Jacob Mark.

Initiativer er dog på vej på børneområdet. Det skriver børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på Facebook.

- Nok lukker daginstitutionerne ikke, men der kommer nyt i forhold til test og vacciner til personale, små og faste grupper, afstandskrav for forældre samt anbefaling om udeaflevering, skriver hun.

De nye tiltag vil komme efter et møde i sektorpartnerskabet.

Ifølge Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, skal personalet dog ikke forvente at komme foran i vaccinekøen.

- Ældre og sårbare vil være de først prioriterede i vaccinationskøen, siger han på pressemødet.