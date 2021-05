Dagens konfirmand kom tidligt i kongelig lære

- Han sover og ved slet ikke, hvad der venter ham i fremtiden, lød det fra den nybagte far til de mange pressefolk, som i timer, nogle hele natten, havde ventet på nyheden.

Når prins Christian konfirmeres på lørdag, så har han for længst erfaret, hvad der forventes af ham som kronprinsparrets førstefødte.

Han var kun seks år, da han i gråt jakkesæt debuterede som dronningens medhjælper ved afsløringen af et nyt familieportræt på Frederiksborg Slot, og siden er opgaverne blevet større.

For nylig har kongehuset oplyst, at prins Christian sammen med dronningen og kronprins Frederik i juni deltager i markeringen af det forsinkede 100-års jubilæum for genforeningen af Danmark og Sønderjylland.

Fra forældrenes side er det helt bevidst at lade prinsen vokse med opgaverne, siger historiker og kongehusekspert Michael Bregnsbo, Syddansk Universitet.

- Han skal en dag være konge, og tidligt blev der lagt en plan for, hvordan han bedst forberedes på det. Mens dronningen og prins Henrik inddrog Frederik og Joachim meget lidt i de officielle opgaver, så har kronprinsparret valgt at gøre det på en anden måde, siger Michael Bregnsbo.

- Det gælder ikke bare for prins Christian, men også for hans søskende, at de i en tidlig alder har været med. På den måde har kronprinsparret iscenesat sig som en børnefamilie og ikke bare som to kongelige højheder.

Eksempelvis da hele familien med "Dannebrog" besøgte Grønland i 2014. Her var det prins Christian, der hjalp sine søskende - Isabella, Josephine og Vincent - på vej, når der skulle gives håndtryk og lyttes til velkomsttaler i de bygder, hvor kongeskibet lagde til.

Men når det kommer til hverdagen, så forsøger kronprinsparret at give deres børn en tilværelse, der, så vidt det lader sig gøre, minder om deres jævnaldrendes.

Som det første barn i kongefamilien kom prins Christian ikke på privatskole. I stedet har han sin skolegang på en folkeskole, Tranegårdskolen, i Hellerup.