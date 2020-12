Da MeToo blomstrede trådte hun frem

Verdensberømt blev hun med rollen som havfruen, Madison, i 80'er-filmen "Splash", hvor hun spillede over for Tom Hanks.

Inden da havde hun haft roller i film som "The Fury" og "Blade Runner".

Efter en række år, hvor publikum ikke havde set meget til hende, dukkede Daryl Hannah op i rollen som Elle Driver i Tarantino-filmene "Kill Bill" fra 2003 og 2004.

Men karrieren som skuespillerinde har for Hannah, som runder de 60 den 3. december, ikke kun budt på store roller og samarbejder med filmmogulen Quentin Tarantino.

Flere gange var hun nemlig udsat for ubehagelige episoder med den nu dømte filmproducer Harvey Weinstein.

Første gang var i starten af 00'erne, hvor hun oplevede, at Weinstein bankede så hårdt på døren til hendes hotelværelse, at hun måtte flygte via en bagindgang.

Da det samme skete dagen efter, barrikaderede hun døren med et møbel.

En anden gang spurgte Weinstein hende, om han måtte røre ved hendes bryster, hvilket hun sagde nej til.

Historierne fortalte hun flere år senere til magasinet The New Yorker, da MeToo-bølgen begyndte at rulle i den amerikanske underholdningsbranche i efteråret 2017.

- Jeg føler en moralsk forpligtigelse til at støtte de kvinder, som har været udsat for meget mere grove overtrædelser, sagde hun til magasinet.

Men det er ikke kun i forbindelse med MeToo, at Daryl Hannah har markeret sig.

Som miljøforkæmper er hun nemlig blevet arresteret flere gange - eksempelvis af politiet i Texas i 2012.

Her havde hun placeret sig selv foran en stor gravko, der var i færd med at rydde et større skovareal, hvor der skulle gøres plads til en massiv olieledning.

Privat blev Daryl Hannah gift med den berømte sanger og sangskriver Neil Young i 2018.