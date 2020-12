DSB sætter loft over billetsalg hen over jul og nytår

- Det gør vi først og fremmest, fordi der er behov for at signalere tryghed.

- Det er for at følge hele tråden med, at vi er inde i en kritisk periode af corona, hvor vi kan bidrage på denne måde med at sikre yderligere plads i togene, siger han.

Loftet gælder i togene InterCity, InterCityLyn og Lyn+.

Julen er typisk en travl rejseperiode, hvor størstedelen af de rejsende op mod jul kører fra øst mod vest, mens det omvendte gælder efter juleaften.

Men i år er anderledes. Antallet af rejsende er den sidste tid faldet med omkring en tredjedel sammenlignet med sidste år. Tal fra Transportministeriet viser, at der var under 7000 rejsende både 15. og 16. december.

Informationschefen regner derfor ikke med, at pladsloftet vil gøre det svært for folk at få en togbillet hjem til jul. Fredag middag er der ikke en eneste af juleafgangene, som har nået grænsen på 70 procent.

- Vi kan ikke afvise, at der kan være nogle enkelte populære afgange. eksempelvis er den største rejsedag 23. december, og her kan en specifik afgang være særligt populær.

- For at man også på den afgang kan opleve, at der er god plads i togene, har vi implementeret det her, siger Tony Bispeskov.

Dermed er der også bedre plads i togene til de mange julegaver og øvrig bagage, som de rejsende måtte have med.

Loftet er trådt i kraft fredag og gælder til og med 3. januar.