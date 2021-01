DSB opfordrer rejsende til blandt andet at bruge Rejsekort, fordi der på andre platforme er problemer med at købe billetter. (Arkivfoto)

DSB oplever problemer med billetkøb og rejsesøgning

Grundet fejl opfordrer DSB rejsende til at benytte Rejsekort eller at købe billet via det fysiske billetsalg.