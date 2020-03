DSB kører med færre tog i Danmark efter lukkede grænser

Den danske grænse ved Københavns Lufthavn Kastrup, lørdag den 14. marts 2020. Statsministeren meddelte på et pressemøde fredag aften, at alle landets grænser lukker lørdag klokken 12.00 for at forhindre udbredelse af smitte med coronavirus. Grænsekontrollen løber til og med 13. april, og alle udlændinge uden anerkendelsesværdige formål i Danmark vil i den periode blive afvist ved grænsen.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix