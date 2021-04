Artiklen: DSB køber 100 elektriske togsæt for 20 milliarder

DSB køber 100 elektriske togsæt for 20 milliarder

DSB har besluttet at indkøbe minimum 100 elektriske togsæt til en pris af 20 milliarder kroner for både indkøb og vedligehold. Det oplyser DSB mandag.

Hvem DSB køber togsættene af bliver præsenteret mandag eftermiddag på et pressemøde.

Indkøbene er udløber af en politisk aftale fra 2018. Dengang lød opgaven på at købe mellem 90 og 250 togsæt.

Dengang blev det aftalt, at der skulle bruges mellem 17 og 22 milliarder kroner, alt efter hvor mange togsæt der blev bestilt.

Da DSB præsenterede det formelle udbud, beskrev DSB det fremtidige indkøb således:

- Opgaven lyder på at levere og vedligeholde cirka 150 el-togsæt, der skal køre regional- og fjerntrafik i Danmark.

- Togene købes gennem en såkaldt rammeaftale, hvor DSB er forpligtet til at købe minimum 100 togsæt, men har mulighed for at øge antallet, hvis behovet opstår.

Da den politiske aftalte blev indgået, og udbuddet sat i søen, var det planen, at de første elektriske togsæt skulle ramme de danske skinner i 2024. Seks år senere i 2030 skal de fuldstændigt have erstattet IC3- og IC4-togene.

Netop IC4-togene forlader dansk togtrafik med et blakket ry.

De første IC4-tog blev købt i 2000 for 5,3 milliarder kroner. De første blev leveret i 2003, men først i 2008 kom de i drift.

De mange problemer betyder, at DSB løbende de næste år måtte nedskrive IC4-togenes værdi, så de med udgangen af 2019 er værdisat til 46 millioner kroner.