DSB indfører krav om mundbind for personale

Togførere er DSB's betegnelse for det personale, der går rundt i toget blandt passagererne.

Indtil nu har DSB nøjedes med at anbefale, at personalet fulgte myndighedernes anbefalinger - herunder anbefalingen om at bruge mundbind i offentlig transport, når pladsen blev for trang.

- Der er et stigende smittetal i landet, og på denne her måde kan vi bakke op om sundhedsmyndighederne ved at gøre det til et krav, at vores personale i myldretiden bruger mundbind.

- Vi er også i løbende dialog med vores kunder og oplever, hvordan de reagerer ude i togene i en situation, hvor der er et stigende smittetryk, og hvor der også er en hel særlig situation i det midtjyske, siger Tony Bispeskov.

DSB oplyser desuden, at togpersonale over hele landet får mundbind stillet til rådighed.

DSB's togførere skal altså bære mundbindet tre timer ad gangen - noget, der måske kan vække ubehag ved flere.

- Der er jo tale om en periode på maksimalt tre timer i morgen-myldretiden og i eftermiddags-myldretiden. Der kan selvfølgelig være personale ved DSB, der af forskellige årsager ikke er glade for at bære mundbind.

- Dem tager vi selvfølgelig en dialog med, ligesom vi også er interesserede i at kigge på, om der er muligheder for at bruge alternative former for værnemidler - eksempelvis visir, siger Tony Bispeskov.

Torsdag blev der registreret 144 nye tilfælde af covid-19 i Danmark. Antallet af indlagte faldt fra 16 til 13.