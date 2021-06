Sådan ser det ud inde i et Coraida Stream-tog. Togene, der er eldrevne, forventes at komme til Danmark i 2024.

DSB får håndslag på franske eltog efter klagesag om udbud

DSB har torsdag underskrevet en kontrakt om en leverance på 100 nye eltog fra den franske togproducent Alstom.

Det oplyser DSB i en pressemeddelelse.

Dermed kan 100 nye Coradia Stream-eltog komme på danske skinner. DSB forventer at købe i alt 150 togsæt samt fuld vedligehold af togene i op til 40 år.

Administrerende direktør i DSB Flemming Jensen glæder sig over, at Danmark nu bevæger sig et skridt tættere på mere klimavenlige tog.

- Efter mange års planlægning og forberedelser kan vi nu for alvor sætte gang i det praktiske arbejde med at få fremtidens tog til Danmark, siger han i pressemeddelelsen.

Aftalen var ellers blevet forsinket, efter at den schweiziske togproducent Stadler i maj besluttede sig for at klage over, at Alstom vandt udbuddet om at levere eldrevne togsæt til DSB.

Klagesager er rutine efter et tabt udbud, hvilket tydeliggøres af, at Alstom for nylig har klaget over udbudsrunderne i Østrig og Schweiz, hvor netop Stadler vandt udbuddene om at levere eltog.

Og den 11. juni kunne DSB oplyse, at Stadlers klage over den danske udbudsrunde var blevet underkendt. Torsdag er den endelige aftale med Alstom underskrevet.

DSB kan nu komme videre med investeringen i nye tog, som forventes at komme til at koste i omegnen af 20 milliarder kroner.

Det forventes, at togene kan leveres i 2024 og kommer til at udgøre en stor del af det danske tognetværk. Eltogene er allerede på skinnerne i Italien, og også Holland har lagt en bestilling ind på Coradia Stream-togene.

Togene har mere end fire gange så mange hestekræfter som de nuværende IC3-toge, og de kan køre op til 200 kilometer i timen. Hvert af de leverede togsæt vil bestå af fem vogne, der tilsammen har plads til 300 siddende passagerer.

- Når Coradia Stream er i drift, vil det give en enestående rejseoplevelse. Dette moderne og stilfulde eltog kombinerer innovation, bæredygtighed og høj komfort - noget vi ser frem til at præsentere for passagererne, siger administrerende direktør for Alstom Rob Whyte.