DSB begynder igen at køre fra Danmark til Hamburg

Fra tirsdag kan danske passagerer hos DSB igen komme til den tyske by Hamburg og tilbage, hvis de har et anerkendelsesværdigt formål.

Det fortæller informationschef i DSB Tony Bispeskov.

- Det skal ses i lyset af, at vi kan køre med flere tog, og at vi er på vej tilbage til noget, der minder om normalen. I Danmark kører vi næsten på normal, og mandag begynder vi så småt at åbne for togene til Hamburg, siger han.

- Myndighederne i Slesvig-Holsten har bestemt, der er maskepligt, så man skal have maske på, hvis man skal med, siger Tony Bispeskov.

Passagerer, der skal med til Hamburg, skal være opmærksomme på, at der stadig er grænsekontrol, understreger Tony Bispeskov.

Den dansk-tyske grænse er fortsat lukket under coronakrisen, men Tyskland har meldt ud, at landet er klar til at åbne grænsen mod Danmark igen.

Tyskland afventer dog fortsat en melding fra statsminister Mette Frederiksen (S), der indtil videre ikke har været klar til at genåbne grænsen.

DSB har under coronakrisen og lukningen af den dansk-tyske grænse stadig krydset grænsen og kørt til Flensburg. Ændringen fra mandag er altså, at toget nu også kører cirka 160 kilometer videre til Hamburg.

DSB forventer ikke, at passagerne vil flokkes til toget mod Hamburg, da tyske og danske restriktion betyder, at man skal have et anerkendelsesværdigt formål for at krydse grænsen.

- Men det kan jo være, man arbejder eller har et vigtigt ærinde, siger Tony Bispeskov.

Mandagens tog til Hamburg bliver ikke den eneste ændring.

DSB tager også alle sæder i brug i togene i Danmark. Det bliver altså igen tilladt at sidde ved siden af andre i toget, og hvert sæde i toget må igen fyldes.

Det skyldes de nye retningslinjer fra Transportministeriet.

Der gælder stadig krav om pladsbillet, som i øjeblikket er gratis.