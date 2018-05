DSB: Cyberangreb var skyld i teknisk nedbrud

Nedbruddet betød, at togpassagerer rundt om i landet søndag aften havde problemer med at købe billet til deres rejse med DSB.

Det var et cyberangreb - et såkaldt DDoS-angreb - der søndag aften var skyld i, at DSB's systemer brød sammen.

Tidligt mandag morgen er systemerne oppe at køre igen, oplyser DSB.

- Vores teknikere og vores it-leverandører har analyseret nærmere på det i løbet at natten. De er kommet frem til, at det er et angreb ude fra, hvor nogen har forsøgt at lægge vores systemer ned, siger underdirektør Aske Wieth-Knudsen.

- Vi ved, at angrebet betød, at vores kunder ikke kunne købe billetter i vores billetsystemer. Dog virkede rejsekortet.

Søndag aften kunne der ikke købes billet via selskabets app, på hjemmesiden, i billetautomater og i 7-Eleven-kiosker på stationerne. Det var dog stadig muligt at rejse med rejsekortet.

Passagerer uden rejsekort kunne købe billetter i de tog med togpersonale, der kontrollerer billetter.

De interne mail- og telefonsystemer, der bruges blandt medarbejderne i DSB, var også ramt af nedbruddet. Derfor måtte DSB måtte kommunikere gennem medier og sociale medier for at oplyse deres kunder og ansatte om problemet.

Der har en gang tidligere det seneste år været et lignende, omfattende udfald. Dengang skyldtes det et strømnedbrud.

DSB har mandag morgen halv syv endnu ikke været i kontakt med nogle myndigheder, men det vil ændre sig som dagen skrider frem, oplyser Aske Wieth-Knudsen.

- På nuværende tidspunkt har jeg ikke været i kontakt med nogen i endnu. Vi er ved at afklare nogle kommunikationer, da angrebet først er blevet afklaret her hen over natten, siger han.

- Det er klart, at nu hvor dagen starter, tager vi fat i alle de relevante instanser.

Et DDoS-angreb er en overbelastning af et system eller en hjemmeside, der får systemet til at bryde sammen. Det er ikke at forveksle med et angreb med eksempelvis ransomware, hvor data bliver taget til gidsel mod en løsesum.

Angrebet kommer natten før Forsvarets Efterretningstjeneste offentliggør sin trusselsvurdering på it-området.