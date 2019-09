DR's P6 Beat og P8 Jazz overlever et år

- Danskerne fortjener et mangfoldigt og stærkt public service-udbud. Derfor har regeringen sammen med Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet besluttet at give DR en ekstrabevilling, så P6 og P8 kan videreføres i 2020.

- På denne måde sikrer vi bevarelsen af de stærke miljøer inden for alternativ rytmisk musik og jazz frem mod forhandlingerne om en ny medieaftale, siger kulturminister Joy Mogensen (S).

Kanalerne blev varslet lukket oven på efterårets medieforlig, hvor den tidligere regering gennemførte markante besparelser på hos DR. Det fremgår ikke, om den ligeledes lukningstruede P7 Mix også bliver fortsat.

Hos SF glæder man sig over, at der er fundet penge til at fortsætte de to kanaler.

- Vi har kæmpet for, at de to kanaler skulle overleve efter den tidligere regerings besparelser på DR. Derfor er vi glade for, at ministeren lytter på os og de mange musikere.

- Begge kanaler er en vigtig del af dansk musiks fødekæde. De præsenterer lytterne for ny musik inden for smalle genrer, og de er beviset på, hvad public service også kan, skriver SF's medieordfører Jacob Mark i en kommentar.