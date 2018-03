DR-tillidsmand: Nedskæring kommer til at koste mange stillinger

Fredag er regeringen og Dansk Folkeparti blevet enige om den økonomiske ramme for et kommende medieforlig.

- Vi er rigtig kede af det. Det her kommer til at få store konsekvenser for mine medlemmer og for de brugere, der holder af DR og de programmer, vi laver. Det er ærgerligt, siger Henrik Vilmar.

De 20 procent, som DR skal spare, svarer til omkring 700 millioner kroner. Det er endnu uvist, hvad det kommer til at betyde for medarbejderne i DR.

- Det er svært at sætte tal på endnu, men 700 millioner kroner er rigtig mange penge, der skal spares. Så det kommer til at koste rigtig mange stillinger, siger Henrik Vilmar.

- Derfor kan jeg skråsikkert sige, at mange af vores brugere kommer til at lede forgæves efter flere af vores programmer på tv, radio og nettet, siger tillidsmanden.

- Overordnet mener jeg, at det er en dårlig dag for kritisk og uafhængig journalistik. Og det er en dårlig dag for danskproduceret indhold, siger Henrik Vilmar.

Også formanden i Dansk Journalistforbund vurderer, at nedskæringerne i DR kommer til at få store konsekvenser for de ansatte.

- Det er meget vanskeligt at se, at der kan findes 700 millioner i DR's budget, uden at man skal opsige mange ansatte, nedlægge programmer og måske lukke kanaler. Det kommer til at få store konsekvenser for vores medlemmer, siger Lars Werge.

Medarbejdere i DR er den største medlemsgruppe i Dansk Journalistforbund. Der er omkring 1000 medlemmer fastansat og en stor gruppe medlemmer, der er freelancere i DR.

- DR har mange udgifter, som ikke kan skæres, såsom moms og afdrag på bygninger. Så besparelserne kommer særligt til at ramme DR's indhold, og dermed vores medlemmer, som producerer indholdet, siger Lars Werge.

Det overrasker ham, at politikerne har besluttet så store nedskæringer af DR, da han mener, at det uundgåeligt vil medføre mindre dansk indhold i medierne.