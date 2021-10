DR præsenterer ny plan: Vil være fuldt ud digital

DR skal udvikles til en "fuldt ud digital public service-institution".

Det oplyser DR i en pressemeddelelse, der omhandler en omfattende plan for digital udvikling.

- I knap 100 år har DR i en flow-virkelighed leveret public service-tilbud til danskerne. Nu sætter vi retningen for, hvordan DR også fremover i en digital virkelighed kan bringe danskerne sammen om det vigtige.

- Vi øger derfor hastigheden for DR's digitale udvikling. Flow-tv og -radio har og skal fortsat spille en vigtig rolle for DR, men udviklingen går på længere sigt kun én vej: mod det digitale. Og det er nu, vi skal handle, siger Marianne Bedsted, der er bestyrelsesformand i DR.

I den forbindelse søsættes seks digitale initiativer.

Blandt initiativerne er, at DRTV skal være alle danskeres streamingtjeneste, og at DR skal have et tydeligt og sammenhængende tilbud til de unge.

Strategien betyder også, at der ændres i DR's organisation. Det medfører, at direktørområdet "DR Medier" nedlægges, og at der oprettes et nyt område ved navn "DR Bruger, Marked og Publicering".

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvorvidt nedlæggelsen af "DR Medier" betyder, at der er medarbejdere, der mister deres job.

Et af målene med planen er, at otte ud af ti danskere i 2023 ugentligt bruger DR's digitale tjenester.

Målet er også, at mindst tre ud af fire danskere oplever, at DR's indhold giver dem værdi i løbet af en uge.

- Kernen i DR's public service-opgave er stadig den samme. Vi vil understøtte demokratiet, bidrage til dansk kultur og styrke fællesskabet. Men danskerne er ikke ved at blive digitale mediebrugere, de er det allerede, og derfor skal vi udvikle DR's tilbud til brugerne i den digitale virkelighed.

- Den digitale udvikling er ikke et mål i sig selv, men en forudsætning for, at danskerne også fremover kan opdage og bruge dansk public service-indhold, siger Maria Rørbye Rønn, der er generaldirektør i DR, i pressemeddelelsen.