DR og idrætslivet vil aktivere coronatrætte danskere

Her præsenterer publicservicestationen sine satsninger for den kommende tid, og de omfatter blandt andet en række programmer under overskriften "Sammen i bevægelse".

Det bliver et forår og en sommer i bevægelsens tegn, lyder det fra DR på et pressemøde tirsdag eftermiddag.

Det handler om at få coronatrætte danskere op fra sofaen, og DR er gået i partnerskab med blandt andre DGI, Danmarks Idrætsforbund og Dansk Skoleidræt.

- Der er ingen tvivl om, at den inaktivitet, vi har set som en stærk tendens gennem mange år, den har vi i den grad stiftet bekendtskab med det seneste år, siger Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI.

Bevægelse bliver den røde tråd gennem en række programmer på alle DR's platforme.

Eksempelvis skal værten Josefine Høgh dyrke ekstremsport sammen med astronauten Andreas Mogensen.

Og værten Christian Fuhlendorff går i den modsatte grøft og laver et eksperiment, hvor han ligger på langs i sofaen i tre uger.

Bevægelse er der i den grad også på programmet, når DR Sporten blænder op for OL og EM i fodbold til sommer.

Med alle forbehold for coronasituationen er det planen at transmittere de to store sportsbegivenheder, der efter planen skulle have været afviklet sidste år.

Fire fodboldkampe bliver spillet i København, der er EM-værtsby, og Danmark er sikker på deltagelse i mindst tre af dem.

DR har både åbningskampen og finalen, og når Danmark spiller sin første kamp den 12. juni, kan alle danskere følge med på DR1 eller på DRTV.

DR viser også Danmarks tredje og måske afgørende kamp i gruppespillet mod Rusland den 21. juni. Og hvis Danmark går videre, viser DR alle de efterfølgende danske knock out-kampe.

Skal man puste ud oven på al bevægelsen, kan man ifølge DR passende gøre det med den nye komediedramaserie "Guru" med musiker og entertainer Simon Kvamm.

Han spiller en silkeborgensisk coach, der skal forestille at hjælpe andre, men som selv er faret vild i livet.