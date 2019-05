DR og TV2 afviser KD-udskiftning til partilederdebatter

Det meddeler DR og TV2, efter at Kristendemokraterne tidligere mandag fortalte, at folketingskandidaten Kristian Andersen fra Vestjyllands Storkreds skulle deltage i tv-debatterne i stedet for Stig Grenov.

Det skulle ske for at sikre partiet et kredsmandat, eftersom partiet i meningsmålingerne ligger et godt stykke fra spærregrænsen på to procent.

Men sådan kommer det altså ikke til at gå.

- Det er DR, der bestemmer, hvem vi inviterer til vores programmer.

- Vi har til en række valgformater inviteret partiets leder. Det er et princip, vi håndhæver over for alle partier, skriver nyhedschef for DR Nyheder, Thomas Falbe, i en sms til dr.dk.

Samme melding kommer fra Ulla Pors Nielsen, chefredaktør for TV2 Event.

- Når TV2 sender partilederrunder, er det partilederen, som er inviteret til at deltage i debatten, siger hun til dr.dk.

Kristendemokraterne kaldte det "en strategisk beslutning" at erstatte Stig Grenov med Kristian Andersen.

Sidstnævnte fik flest stemmer af alle politikere i Ringkøbing-Skjern Kommune ved kommunalvalget i 2017.

Men DR's Thomas Falbe giver klar besked om, at det strategiske skifte ikke kommer til at ske.

- Partierne kan ikke på egen hånd ud fra taktiske eller politiske vurderinger beslutte, at de hellere vil stille med en anden repræsentant.

- Det ligger inden for vores normale redigeringsret. Vi ønsker ikke at være en brik i det spil, siger han.

Kristian Andersen undrer sig over afslaget.

- I de enkelte partier gør man jo sit for at lægge en strategi over, hvordan mulighederne for at komme i Folketinget er bedst.

- Og det undrer mig da, hvis DR og TV 2 underkender partiernes muligheder for at tilrettelægge deres valgkamp på den måde, de vil, siger han.