DR-legende med musikken i centrum

Da den nu tidligere radio- og tv-vært Hans Otto Bisgaard efter 47 år i DR's tjeneste trak stikket i 2017, kunne han se tilbage på en karriere ud over det sædvanlige med musikken som omdrejningspunkt.

- Det har været en utrolig svær beslutning at tage, for jeg har nydt alle 47 år, jeg har lavet radio og tv.

- Men min kone har været pensioneret i fem år nu, ligesom vi gerne vil have mere tid til sommerhuset og til at spille mere golf. Så nu bliver det nu, sagde Hans Otto Bisgaard dengang til DR.

Musikken var tidligt en central del af hans liv.

I 1967 var Bisgaard, som fylder 75 år den 7. august, med til at åbne Brøndby Pop Club, der arrangerede en lang række koncerter, som bød på danske såvel som internationale navne. Det talte blandt andet bandet The New Yardbirds, som senere blev til Led Zeppelin.

Tre år efter åbningen af Pop Club havnede han på P3 i DR.

En aften manglede rockprogrammet "Beatrapport" på P3 en reporter, der kunne interviewe det amerikanske bluesband Canned Heat.

Som de fleste nok kan gætte, blev det Bisgaard, som tog tjansen.

I løbet af 1970'erne og 80'erne ledte han radioens rockredaktion. Derudover var han med til at lave populære programmer som "Radio Rita" og "Sommerferiebussen".

Ikke mindst bød jobbet som vaskeægte musikentusiast også på interviews med store verdensnavne som Whitney Houston og Paul McCartney.

- Der var en helt anden åbenhed i musikbranchen dengang.

- Der var ikke alt det der med, at "så skal du lige tale med min manager", som så siger: "Det er fandeme et dårligt tidspunkt lige nu", har han fortalt i et interview med Politiken.

På tv-skærmen tonede han frem i programmer som " Ærlige Otto" og "Hos Otto", som blev sendt i bedste sendetid.

De senere år var han vært på programmet "Morgenstund", som han sendte for sidste gang den 28. februar 2017.

Privat er Hans Otto Bisgaard gift med Hanne Bisgaard. De har sammen datteren, Mette Marie. Deres søn, Jeppe Bisgaard, gik bort for to år siden efter flere år med kræftsygdom.