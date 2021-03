DR-koryfæ og valgvært Hans V. Bischoff er død - 88 år

Journalist og tv-vært Hans V. Bischoff, der især er kendt for sin tid på DR, er død. Han sov stille ind fredag, 88 år gammel.

Det oplyser familien til Ritzau.

Hans V. Bischoff er af mange formentlig bedst kendt for at have godt styr på det økonomiske stof, og det blev også hans hovedopgave hos DR, hvor han fra 1975 til 2002 formåede at gøre stoffet let at forstå for mange af TV Avisens seere.