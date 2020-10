DR fyrer hjemsendt P1-vært efter krænkelsessager

I en orientering skriver DR, at der under Mads Aagaard Danielsens hjemsendelse har været en undersøgelse og en obligatorisk høringsperiode på to uger.

Den tidligere vært på programmet "Shitstorm" bliver fyret "på baggrund af manglende tillid til ham og hans varetagelse af opgaven som vært og programmedarbejder i DR", skriver DR.

- En række personer er de seneste uger stået frem i denne sag. Deres oplysninger behandles fortsat, ligesom flere informationer kan komme til, skriver DR.

Desuden iværksætter DR en række tiltag for at undgå krænkelser i fremtiden.

Blandt andet vil eksterne rådgivere blive kaldt ind og "bidrage til initiativer med det formål", hedder det i pressemeddelelsen. Et nyt adfærdskodeks er ligeledes sendt i høring hos alle husets medarbejdere.

Meldingen kommer, efter at Berlingske på baggrund af vidneudsagn og beskeder har beskrevet, hvordan flere personer - fortrinsvis kvinder - har oplevet at blive chikaneret, få hadbeskeder og modtage trusler fra Mads Aagaard Danielsen.

Mads Aagaard Danielsen undskyldte i Berlingske og sagde, at han ville søge hjælp.

- Selv om der er flere elementer i vidnesbyrdene, som jeg ikke kan genkende, så er der alt for mange, som jeg godt kan.

- Jeg skylder alle, som jeg har opført mig grænseoverskridende over for, min største undskyldning. Jeg må skamfuldt erkende, at mit forvoksede ego og mit infantile temperament har betydet, at jeg ikke har været i stand til at indse karakteren af mine handlinger, før de blev fremlagt for mig på én gang.

Radioprogrammet "Shitstorm" blev i kølvandet på Berlingskes artikel lukket. I stedet vil DR lancere et nyt koncept.

Generaldirektør Maria Rørbye Rønn har på DR's hjemmeside givet en "uforbeholden undskyldning" over for dem, der har lidt skade på grund af Mads Aagaard Danielsens handlinger.