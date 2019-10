DR-dramaserie begejstrer anmeldere: Det lover godt

- DR Dramas nye serie "Fred til lands" om et ulmende had i en fynsk provinsby er fremragende og har en anden tone end sine forgængere. Det lover godt for institutionens fremtid og kommende søndag aftener.

Der er ros at finde i aviserne fra flere anmeldere, efter at første afsnit af DR's nye dramaserie, "Fred til lands", har haft premiere søndag aften.

Ekstra Bladets anmelder følger trop og giver også afsnittet fem ud af seks stjerner.

- "Fred til lands" er en serie om hævn, selvtægt, traumer, gruppedynamikker og meget andet godt. Det lyder tungt - og det er det også. Men på den gode måde, skriver avisen.

Serien starter i en landsby på Fyn, hvor en ung student en tidlig morgen mister livet, da han bliver kørt ned. Politiet har afskrevet sagen som en ulykke, men særligt studentens far og flere lokale mener, at der er tale om drab.

Seriens omdrejningspunkt er Mike, der tyranniserer byen og bliver beskrevet som en "stjernepsykopat". Og så førte han bilen, der tog livet af studenten.

Berlingske giver første afsnit fire ud af seks stjerner. Ifølge avisens anmelder er serien kommet "Godt fra start, uden at "Fred til lands" for alvor endnu har taget sagen i egen hånd".

- Én ting er sikkert: Det bliver endnu mere frastødende fra nu af i en serie, der indtil videre virker kuldslået menneskefjendsk. Der er jo så væmmeligt ude på landet, lyder det.

BT's anmelder er ikke ligeså begejstret som sine kolleger og skriver, at "Det er svært at se, hvorfor det er nødvendigt at tænde for DR's nye dramasatsning uge efter uge". Avisen giver tre ud af seks stjerner.

Også Jyllands-Posten lander på tre ud af seks stjerner, men anmelderen er dog ikke stået helt af.

- Første afsnit af en tv-serie burde i virkeligheden også altid være et par timer langt, for det er en stor udfordring at få introduceret de vigtigste personer og samtidig fortælle en historie gnidningsløst.

- Derfor er det også - set i lyset af de tre stjerner - på sin plads at afsløre, at et smugkig på andet og tredje afsnit viser, at "Fred til lands" i de kommende afsnit bliver bedre, skriver avisen.