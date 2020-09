I Danmarks Radio er nyhedsdirektør hos DR Nyheder Sandy French "ikke i tvivl om, at problemet findes", og hun kalder det "pinligt". Det skriver DR om grænseoverskridende adfærd i mediebranchen.

Artiklen: DR-chef efter sexisme-brev: Der er brug for klar kommunikation

Kommunikation fra ledelsen skal sikre, at DR-ansatte ved, at krænkende adfærd er slut en gang for alle.