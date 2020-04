DR afslører: Borgen vender tilbage med ny sæson

"Borgen" var en af DR's allerstørste succeser både herhjemme og internationalt, hvor dramaseriens tre sæsoner i den grad var med til at sætte dansk tv på verdenskortet.

Nu vender serien, der havde premiere i 2010 med Sidse Babett Knudsen i hovedrollen som statsminister, tilbage med en fjerde sæson. Det afslører DR på et pressemøde onsdag.

I en pressemeddelelse fremgår det, at seerne igen kan glæde sig til at se både Sidse Babett Knudsen i rollen som politikeren Birgitte Nyborg og skuespillerinden Birgitte Hjort Sørensen i rollen som journalisten Katrine Fønsmark, når den nye sæson får premiere i 2022.

- Når vi møder Birgitte Nyborg igen, er hun nyligt udnævnt udenrigsminister efter en længere periode i opposition, og her udfordres hun af en række begivenheder, der vokser i betydning, og som ender med at true både hendes position i regeringen, men også Danmarks relation til sine nære allierede, lyder det i pressemeddelelsen.

- Sagen viser sig hurtigt også at få alvorlige indenrigspolitiske og ikke mindst klimapolitiske konsekvenser, lyder det videre.

Samtidig har Birgitte Hjort Sørensen i rollen som Katrine Fønsmark fortsat sin vej mod toppen og har landet en lederstilling som nyhedschef for en stor, landsdækkende tv-station.

Her får hun blandt andet testet sin upartiskhed overfor sin gamle chef, Birgitte Nyborg.

- Chefrollen udfordrer hende både privat og professionelt. Nu mærker hun for første gang, at hun som leder er nødt til at træffe en række meget politiske beslutninger omkring nyhedsdækningen i Danmark, lyder det i pressemeddelelsen.

Det er igen Adam Price, der står bag manuskriptet til serien.

"Borgen" bliver først sendt på DR, men vil senere blive tilgængelig for hele verden på streamingtjenesten Netflix.

På onsdagens pressemøde har DR desuden afsløret, at man vil lave en stor, dansk animationsserie til børnene.

Serien kommer i første omgang til strække sig over mere end 50 afsnit og forventes at kunne ses i 2021.