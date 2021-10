Medier: Tre IS-mødre og 14 børn er på vej fra Syrien til Danmark

Flere af hinanden uafhængige kilder bekræfter den oplysning over for mediet.

Ifølge DR Nyheder forlod de 14 børn og de tre mødre al-Roj-fangelejren i det nordøstlige Syrien tidligt i morges, og de forventes at lande i Danmark inden for 24 timer.

De tre kvinder rejste frivilligt fra Danmark til Syrien, hvor de tilsluttede sig Islamisk Stat.

Den ene af kvinderne har dobbelt statsborgerskab, mens de to sidste er etniske danskere, skriver DR Nyheder.

Ifølge Politiken vil de tre kvinder, når de er landet på dansk jord, blive sigtet for at opholde sig ulovligt i et konfliktområde og efter terrorparagraffen.

Ifølge Rigsadvokatens vurdering kan de tre kvinder hver stå til mellem tre og fem års fængsel, fordi de rejste til Syrien og tilsluttede sig Islamisk Stat.

Udenrigsministeriet vil onsdag aften over for Ritzau hverken be- eller afkræfte, at mødrene og deres børn er på vej hjem.